Ilfattoquotidiano.it - “Chiediamo più spazio, dentro o fuori del Pd”: l’area cattolica del centrosinistra si riunisce a Milano. Tra i relatori anche Ruffini

una maggior accoglienza e, nel Pd odal Pd“. Pronti-via e il ritorno in campo deldelbrandisce subito qualcosa che assomiglia a un aut aut. L’iniziativa ha i contorni sfumati del lontano ricordo che porta al vecchio Partito popolare italiano nato dalla fine della Democrazia Cristiana e alla Margherita poi confluita nel Partito democratico. Il cattolicesimo democratico è una delle ragioni sociali del Pd, insomma, eppure – ancora una volta – quel pezzo di partito dice di sentirsi emarginato, privato di. Dopo mesi di doglianze sui giornali si passa dalle parole ai fatti: ail 18 gennaio sarà il tempo di “Comunità Democratica” come si chiamerà l’iniziativa alla quale parteciperanno padri nobili se non nobilissimi deltradizionale come Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti, ampia platea di amministratori locali, professori, associazioni, parole d’ordine che mettono insieme una grande chiesa che passa da Luigi Sturzo fino a Alcide De Gasperi.