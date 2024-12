Augusta, 34enne muore cadendo da monopattino

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 34 anni, Antonino Russo, è morto per una caduta dal suoad, nel Siracusano.Non è ancora certo se si sia trattato di un incidente autonomo o se la vittima sia stata investita da un veicolo. In base a una prima ricostruzione della Guardia di Finanza, l'episodio è avvenuto nel quartiere della Borgata: Russo è caduto, riportando ferite che si sono rivelate letali.Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare niente. È probabile che la procura di Siracusa disporrà l'autopsia per verificare con esattezza le cause della morte.