Anna Foglietta: "Ho i miei "spettri", ma non mi arrendo mai. Non permetto…"

, protagonista della versione filmica di Questi Fantasmi! di Eduardo De Filippo, in onda il 30 dicembre su Rai1, racconta al Corriere della Sera il suo legame con il teatro e il suo ruolo nella commedia. "Ho debuttato in teatro a Roma, a vent’anni, proprio con Questi Fantasmi!, interpretando lo stesso ruolo! Il personaggio che interpretai la prima volta molti anni fa, è diverso da quello che interpreto adesso - riprende l’attrice - La Maria di allora era una donna sopraffatta, manovrata. Stavolta è padrona di sé stessa e, sia pure nel travaglio delle situazioni, diventa vincente. Per questo ho subito accettato la proposta del regista". «Molto stretto. Mia madre è di origini napoletane e sono cresciuta ascoltando i racconti delle donne napoletane: la miseria, la fame, i bombardamenti.