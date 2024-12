Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio 3D nell’era di Tutankhamon

Dopo aver passeggiato in 3D nella Bononia romana e in quella medievale, ora in via Zamboni 7, ai piedi delle Due Torri, è possibile immergersi con la realtà virtuale nella vita di, tornando indietro nel tempo di 3.365 anni. Il faraone, infatti, è nato nel 1341 avanti Cristo e grazie ai progettidaily life edeath and rebirth realizzati dalla Macchina del Tempo, si può vivere un’esperienza a tu per tu col sovrano egizio. Bastano una poltrona, un visore, il joypad e la magia è servita. "La ricostruzione della quotidianità dipermette di comprenderne in prima persona aspetti umani, generalmente in secondo piano rispetto alla scoperta della sua sontuosa tomba – spiega Massimo Sinigaglia, fondatore e proprietario de La Macchina del Tempo, insieme a Silvia Tugnoli –.