Ilveggente.it - Serie B, i pronostici del 29 dicembre ore 15:00

B, sconfitti nello scontro diretto con il Pisa gli uomini di Grosso cercheranno subito di ripartire nella sfida testa-coda con il Cosenza.A pochi giorni da un Boxing Day che non ha lesinato gol, emozioni e risultati sorprendenti laB è pronta a ripartire. Il 2024 va in archivio con la prima giornata di ritorno, poi il campionato cadetto si fermerà fino a metà gennaio (due settimane di sosta invernale). Nei match in programma domenica alle 15 spicca il testa-coda tra Sassuolo e Cosenza: i neroverdi giovedì scorso hanno incassato la prima sconfitta dopo tre mesi e mezzo di imbattibilità, vedendosi interrompere la lunghissima striscia vincente (sette le vittorie consecutive).B, idel 29ore 15:00 (Lapresse) – Ilveggente.itIl Pisa di Pippo Inzaghi secondo in classifica si è aggiudicato lo scontro diretto, riportandosi a -3 dagli emiliani, che continuano in ogni caso ad avere un margine importante sul terzo posto – lo Spezia ha 5 punti in meno – e ad essere i principali favoriti per la promozione diretta in massima