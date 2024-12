Sport.quotidiano.net - Sassuolo Cosenza 2-1: neroverdi in svantaggio, ribaltano tutto all’ultimo assalto

Modena, 29 dicembre 2024 – Cominciano il ritorno meglio di quanto non avessero cominciato l’andata, i. Ad agosto pareggiarono, cominciando a costruire il loro primato, questa volta invece vincono, e pazienza se lo fanno faticando più di quanto fosse lecito immaginarsi, ovvero in rimonta e nel finale, e con i gol di due subentrati – i gol dalla panchina sono 12, per i– ovvero Moro e Lipani. Merito di unin difficoltà di classifica e a secco di vittorie da sette gare, ma oggi ‘in palla’, organizzato e compatto. E in grado di fare, a lungo, una partita dalla quale ilnon emerge. Dal blando turnover con cui Grosso prova a ‘ripettinare’ ildopo lo stop di Pisa esce un undici le cui novità sono in Ghion, Odenthal e quel Russo con cui – stante lo stop subito da Pierini nel riscaldamento – il tecnico neroverde abiura al ‘falso nueve’, senza tuttavia trarne troppi benefici.