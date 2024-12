Formiche.net - Sanità, lavoro, transizione ecologica e digitale. L’anno che verrà secondo Becchetti

Leggi su Formiche.net

Che anno sarà il prossimo, cosa ci si prospetta su tre fronti fondamentali come? Per capirlo piuttosto che fare le foto del momento presente dobbiamo guardare alle linee di tendenza. In campo sanitario il progresso medico, anche grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale accelererà. La cura di nuove malattie aumenterà l’aspettativa di vita ma non necessariamente quella di vita in buona salute. Il problema della non autosufficienza e di come finanziarla sarà una delle questioni fondamentali del futuro.Mutualità e strumenti assicurativi dovranno venire in soccorso di una spesa sanitaria che, per ragioni di bilancio, non può aumentare all’infinito per coprire tutte le nuove cure. Il sistema sanitario nazionale dovrà cercare di ridurre le diseguaglianze territoriali e il vantaggio di chi ha più reddito nelle cure e può permettersi l’accesso al settore privato e il salto delle file d’attesa.