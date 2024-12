Sancet e Galarreta assenti al rientro al lavoro

Leggi su Justcalcio.com

Questa domenica, l'Athletic ha iniziato a prepararsi per la sua prima partita di Copa del Rey. I leoni inizieranno la difesa del titolo contro l'Unión Deportiva Logroñés a Las Gaunascon le richieste che vengono richieste al campione per quello che sarà un duello al quale gli uomini di Ernesto Valverde daranno grande importanza a pochi giorni prima di poter lottare per un altro titolo, la Supercoppa d'Arabia.I rojiblancos sono tornati aldopo il meritato riposodopo un inizio di stagione frenetico in cui gli uomini di Valverde hanno alternato gare continentali e gare nazionali. Una delle grandi domande era conoscere lo stato di Oihandopo essere uscito infortunato contro l'Osasuna a causa di un fastidio alla caviglia.