Spazionapoli.it - Osimhen, trattativa sotto traccia: un’offerta potrebbe cambiare tutto

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato – Unaconpazzesca,ro convincere il Napoli e favorire la cessione dell’attaccante nigeriano Il calciomercato sta per entrare nel vivo, dato che tra solamente 4 giorni aprirà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Quella di gennaio, solitamente, non è una sessione particolarmente ricca di colpi, specialmente negli ultimi anni e sopratin Italia, ma non si possono escludere colpi di scena.Non solo, spesso le trattative estive vedono le loro radici proprio nelle conversazioni portate avanti già dall’inverno. Si pongono le basi per quelle che saranno le operazioni da fare in vista della stagione successiva, strappando qualche accordo verbale o, perché no, anche la firma di pre contratti. Anche il Napoli, in tal senso,essere coinvolto in un genere di operazione di questo tipo.