Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2024 in DIRETTA: Moeller sogna la vittoria, Casse il migliore degli azzurri. Lontano Paris, non brilla Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.30 E ALLE 13.30I PETTORALI DI PARTENZA12.51 Il francese perde 1 secondo nelle prime porte ed è subito fuori.12.50 Partito Giezendanner12.49 Tra meno di un minuto si ripartirà con Blaise Giezendanner.12.48 Incredibile due giorni da parte di Alexis Monney che è stato perfetto nella Carcentina. Lo svizzero può anche avere qualche rimpianto per una sbavatura prima del San Pietro che potrebbe essergli costato il secondo posto.12.47 Gara interrotta per sistemare la porta centrata dall’americano.12.47 Subito fuori Morse che inforca e rischia una brutta caduta.12.46 Non parte Simon Jocher. È il momento di Sam Morse.12.45 TERZO!! Che gara di Alexis Monney che dopo ladi ieri fa un’altra super gara e chiude a 24 centesimi dache può tirare un sospiro di sollievo.