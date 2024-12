Ilgiorno.it - L’assalto di pirati filorussi al web: “Il 29% degli attacchi ha una finalità politica”. Escalation dal 2022

MILANO – Cybercriminali assoldati e messi a libro paga di Mosca, con una dinamica che “ricorda le “patenti da corsa“ che i corsari ottenevano dai governi europei nel XVII e XVIII secolo”, solo che le scorribande ora avvengono nei mari virtuali del web. Glideiinformaticiai portaliaeroporti di Malpensa e Linate, che non hanno per fortuna provocato danni rilevanti o messo a rischio l’operatività dei voli, riflettono un allarme già al centro dell’ultimo rapporto Clusit, una delle più autorevoli analisi sulla sicurezza Ict in Italia. Dall’invasione russa dell’Ucraina si è registrata infatti un’di “attività di supporto ideologico sotto forma didimostrativi contro obiettivi ampi riferibili ai Paesi avversari”. Dalsi è aperta quindi una nuova fase di “conflittualità cibernetica diffusa” anche ad opera di “agenzie russe che hanno “messo a sistema” diversi gruppi cybercriminali, i quali hanno aumentato le proprie attività contro bersagli occidentali”.