Ilfattoquotidiano.it - Incidente stradale a Viareggio: morta una donna e la figlia, le altre due figlie e il padre gravemente feriti

Unè avvenuto stamattina a: unasul colpo e la11enne è deceduta qualche ora dopo essere stata trasportata in ospedale. Ledue bambine, di 6 e 9 anni, e ilsono rimastie sono in ospedale. L’è avvenuto sulla variante Aurelia, in direzione Massa, all’altezza della superstrada Versilia Sud, intorno alle 13, coinvolgendo due veicoli. Secondo le prime informazioni, l’è stato causato da un tamponamento tra le due auto. A bordo di una di esse viaggiava una famiglia composta dalla madre, dale dai tre bambini.Lasul colpo, mentre il marito ha riportato ferite lievi. Tra le tre bambine, una non è in gravi condizioni, mentre ledue, sbalzate fuori dal veicolo, hanno riportato ferite molto gravi.