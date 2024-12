Quotidiano.net - Georgia: giura il nuovo presidente Kavelashvili, proteste e scontri fuori dal Parlamento

Tbilisi, 29 dicembre 2024 - Inha prestatomento ilMikheil, mentredalmigliaia di persone pro-Ue protestavano. La folla, come accade da oltre due mesi, si è riunita per criticare il, ritenuto "illegittimo" dall'opposizione e dal capo di Stato uscente, Salome Zurabishvili, e per chiedere una ripetizione delle elezioni del 20 ottobre scorso, a loro parere truccate dal partito filorusso Sognono, che poi ha sostenuto l'elezione dell'ex calciatore. Stando a quanto riferito da fonti di polizia all'emittente locale 1TV, ci sono stati anchetra agenti e dimostranti con il conseguente fermo di diverse persone. epa11797090 Supporters of then opposition take part in a protest near then Parliament building in Tbilisi,, 29 December 2024.