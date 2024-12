Ilrestodelcarlino.it - Francesca Michielin anticipa il Capodanno

Si avvicina ile si accende la H2O Arena in piazzale Ceccarini. Oggi arriverà Enrico Ruggeri portando il suo concerto ‘Mare d’inverno’. Inizio dello show alle 18. Il giorno successivo, lunedì, sempre alle 18 toccherà ascaldare piazzale Ceccarini con un concerto in cui la talentuosa cantante e polistrumentista porterà i suoi successi accumulati fin da quando nel 2012 vinse X Factor. Negli ultimi dodici anni ha inanellato successi e collaborazioni con artisti di primo piano.porterà i suoi brani tra cui ‘Io non abito al mare’, anche se a Riccione ci viene volentieri e come ha detto lei stessa: "Sono molto felice di poter festeggiare a ritmo di musica l’arrivo del nuovo anno insieme al pubblico di Riccione, che da sempre mi accoglie con tantissimo calore ed entusiasmo.