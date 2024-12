Panorama.it - Fondi di investimento: l'effetto «Serra» della finanza

Già fan renziano, ora che quella stella è al tramonto elogia il realismo di Giorgia Meloni. Il capo di Algebris somiglia al fenomeno climatico: immagazzina ogni «fonte di energia» politica. E cresce.Come passa il tempo, quando ci si diverte. E soprattutto quanto ci si diverte quando si spengono gli allarmi e si guadagna bene. Molto bene. Davide, il finanziere deiAlgebris diventato famoso nel 2012, ai tempi dell’ascesa di Matteo Renzi, per tre lustri ha visto populisti e sovranisti ovunque e ha lanciato foschi allarmi. Poi, declinato l’astro dell’amico fiorentino, si è buttato su Mario Draghi indicandolo come una stella cometa. Infine, arrivati al governo Giorgia Meloni e Matteo Salvini, visto che lo spread non solo non è schizzato alle stelle, ma si è addirittura dimezzato, li ha in qualche modo sdoganati (più Lei, che Lui).