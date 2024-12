Ilrestodelcarlino.it - Ceccarelli assolto: il Comune lo rimborsa

con formula piena, con sentenza passata in giudicato e pertanto diventata definitiva. Si era conclusa in questo modo, nel 2022, la battaglia giudiziaria che aveva visto finire a processo l’ex sindaco di Bellaria, Enzo. Una vicenda che riguardava alcune presunte irregolarità amministrative per interventi al Polo Est. Ora l’ex primo cittadino e attuale consigliere comunale della Lega a Rimini, difeso dall’avvocato Gabriele Marra, saràto direttamente dalper le spese legali sostenute per difendersi in tribunale, così come previsto dall’apposito regolamento comunale per le cause che vedono come imputati amministratori o ex amministratori. Il 24 dicembre, ilha approvato la delibera di giunta riguardante il riconoscimento delle spese legali sostenute da Enzoper il processo.