Capodanno, le città che proibiscono i botti "privati" nella notte di San Silvestro e quelle che dove non ci sono divieti

Con l’avvicinarsi delladi Sanmoltissime le amministrazioni che hanno deciso di vietar i. Ladel 31 dicembre che introdurrà ile il 2025 l’Italia sarà più o meno illuminata dai fuochi d’artificio. Tra leche ha emesso il divieto ciVenezia, Firenze, Roma, Salerno, Reggio Calabria. Non ciMilano, Napoli, Trieste e moltedel Sud.VENEZIA – Ordinanza firmata non solo per il rispetto “della buona educazione ma anche in base al regolamento amministrativo” dicono gli assessori comunali alla Sicurezza, Elisabetta Pesce, e all’Ambiente, Massimiliano De Martin. In base al nuovo Regolamento di Polizia e sicurezza urbana, infatti, “nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere artifici pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura”.