Notizie.com - Botti pericolosi, 15enne aveva in tasca il candelotto “killer” fabbricato anche nella palazzina esplosa ad Ercolano: è caccia ai nuovi laboratori

Il nome, quello “in codice” e sul mercato nero, è Cobra K33. Si tratta di un potentissimodi ben 50 grammi che in queste ore sta nuovamente circolando nelle strade della provincia di Napoli.Il pericoloso botto illegale è stato trovato nelle tasche di un giovanissimo, un. La scoperta è stata fatta dai carabinieri a Portici, in provincia di Napoli. Ma è un ulteriore dettaglio ad emergere nell’attività dei militari. È lo stessoche veniva prodotto adfabbrica-saltata in aria poche settimane fa. L’esplosione è costata la vita a 3 giovani.inilfabbrica abusivaadCon l’avvicinarsi del Capodanno continuano i controlli dei carabinieri da un punto all’altro della provincia partenopea.