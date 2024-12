Oasport.it - Tournée 4 Trampolini, Tschofenig apre il pokerissimo austriaco nelle qualificazioni di Oberstdorf. Avanza Insam

L’Austria si conferma una vera e propria corazzata in questa fase della stagione e piazza ben cinque atletiprime cinque posizioni al termine della qualificazione di, tappa inaugurale della 73madei Quattro. Una dimostrazione di forza devastante da parte della squadra austriaca, che può cominciare a sognare in grande in ottica Aquila d’Oro.Danielha chiuso davanti a tutti sul Schattenbergschanze con un salto di 141.5 metri da stanga 14 con leggero vento alle spalle, rifilando 2.7 punti a Stefan Kraft e 5.2 punti a Michael Hayboeck, mentre i connazionali Jan Hoerl e Maximilian Ortner si sono dovuti accontentare rispettivamente del quarto e quinto posto con un gap di 10.2 e 11.3 punti dalla vetta.Buoni segnali per il tedesco Pius Paschke, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, in ripresa dopo le difficoltà affrontate a Engelberg con un’incoraggiante sesta posizione a 12.