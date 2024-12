Lanazione.it - Scioperi in Toscana, ci risiamo. Ecco il calendario delle prime agitazioni del 2025

Firenze, 27 dicembre 2024 – Il nuovo anno si apre con una serie diche coinvolgeranno diversi settori in, dai trasporti alla scuola, fino alla sanità.ilprincipalipreviste per il mese di gennaio. Pendolari aspettano il treno sulla Faentina, la linea che insieme a quella di Pontassieve, porta a Borgo 9-10 gennaio: sciopero del trasporto ferroviario Il Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che partirà alle ore 21 del 9 gennaio e terminerà alle 20.59 del 10 gennaio. Insaranno coinvolti i lavoratori degli impianti di manutenzioneinfrastrutture di Rfi, con possibili disagi per i viaggiatori nella giornata del 10 gennaio. 10 gennaio: sciopero nella sanità e nella scuola La giornata del 10 gennaio sarà caratterizzata da due: Sanità: all’ospedaleApuane di Massa Carrara è stato proclamato uno sciopero di 24 ore dai dirigenti medici anestesisti e rianimatori, che interesserà anche i turnisti del primo turno.