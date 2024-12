Inter-news.it - Peroni: «Cagliari-Inter? Inzaghi ha l’antidoto. Giocherà come in finale!»

Giulioanalizza le scelte di Simonealla vigilia di, deducendo le intenzioni e le volontà dell’allenatore nerazzurro. Ecco l’pretazione del giornalista.SCELTA CHIARA – Giulioè ospite di Sportitalia alla vigilia di, ultima sfida dell’anno. Proprio sul tema e sulla parte alta della classifica il giornalista dichiara: «Chi chiude il 2024 in testa la classifica? Direi l’Atalanta, ma va a Roma. La Lazio non può fare il secondo crollo contro il secondo competitor. Quella fu una partita giustamente vinta dall’ma più sfortunata, perché la Lazio aveva giocato un ottimo primo tempo. L’Atalanta è la squadra del momento, però la Lazio non ha smesso di essere la sorpresa. Se è vero che l’ha due difensoriBenjamin Pavard e Francesco Acerbi fuori, è anche vero che i tre chemetterà asono difensori puri.