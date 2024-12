Rompipallone.it - Niente Napoli, va all’Inter: Inzaghi ha scelto il bomber

Ultimo aggiornamento 27 Dicembre 2024 23:12 di Alessandro BastaIlrischia di essere già in ritardo per un attaccante:l’haper l’Inter, vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagionee Inter sono due delle grandi rivali per lo scudetto nell’attuale campionato di Serie A. La stagione delle due società sta andando avanti a gonfie vele ed entrambe danno la sensazione di poter reggere il passo fino alla fine, insieme all’Atalanta. Nel frattempo, però, c’è anche da pensare al calciomercato e anche in quel caso le due società sono pronte a scontrarsi.Se per il club meneghino non ci saranno operazioni nelle prossime settimane, il discorso cambia per i partenopei, che hanno intenzione di integrare almeno un nuovo difensore per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.