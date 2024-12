Ilrestodelcarlino.it - L’emergente violinista Gennari domani a Bocconi

alle 17 nella Chiesa di San Lorenzo in, nella omonima frazione di9 Portico, la Cooperativa Emilia-Romagna Concerti, in collaborazione con il Comune di Portico e San Benedetto offre un concerto del giovanissimoEmiliano(nella foto). Appena diciottenne, allievo tra l’altro del celebre Stefano Pagliani,si sta affermando come uno dei violinisti più brillanti e dotati della sua generazione. "La serata – come spiega il presidente di Erconcerti Silvana Lugaresi – vuole ampliare ulteriormente la nostra offerta musicale nei bellissimi luoghi dell’Appennino romagnolo ed è la prima di tante iniziative che nel 2025 coinvolgeranno anche Tredozio, Brisighella, Casola Valsenio e Bertinoro. Insieme al Ministero della Cultura e alla Regione vogliamo contribuire allo sviluppo musicale di queste bellissime località" Il programma musicale dell’appuntamento è particolarmente virtuosistico e prevede brani di uno dei più grandi della musica dei tutti tempi quale Johann Sebastian Bach e del compositore ebelga Eugene Ysaye, attavo a cavallo fra ’800 e ’900.