Primacampania.it - La “pizza ripiena” dei fratelli Balbi che unisce Napoli e Caserta

Leggi su Primacampania.it

– Una “” per unire. L’idea è deiVincenzo ed Emanueleioli e proprietari della pizzeria “Zerottantuno Bella”, nel centro storicono, che a Capodanno mettono in tavola un classico della tradizione partenopea, la “” preparata con le scarole, e nella variante che omaggia, con salsiccia di nerono, friarielli e provola. L’impasto è leggero e digeribile, così realizzato: 75% di prefermento grezzo con farina di tipo 0, fatto lievitare sedici ore a temperatura ambiente, poi “chiuso” al 90% di idratazione. Il condimento: verdure prima cotte a vapore per rompere le fibre del friariello o delle scarole per dare maggiore scioglievolezza. Dopo, scarola e friariello vengono cotti secondo la tradizione partenopea, con aglio, olio, peperoncino.