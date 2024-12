La bufala del nuovo codice della strada che vi multa se camminate ubriachi

Leggi su Open.online

Secondo quanto riportato da Ansa, un giovane avrebbe lasciato la sua auto vicino al locale dove aveva trascorso la serata bevendo un po’ troppo, preferendo tornare a casa a piedi. Una decisione saggia e responsabile, evitando non solo di essere fermato alla guida in stato di ebbrezza, ma anche di causare danni al prossimo. Tuttavia, i Carabinieri lo avrebbero comunqueto. L’articolo di Ansa spiega il motivo, ma molti si soffermano sulla, ricollegando erroneamente il fatto al.Per chi ha frettaL’uomo non è statoto a causa del.Il reato contestato è quello di ubriachezza, previsto dall’art. 688 delPenale.Chiunque, anche in assenza di un’auto lasciata nel parcheggio del locale dove ha alzato troppo il gomito, poteva essereto per lo stesso motivo negli anni passati.