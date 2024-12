Inter-news.it - Inzaghi: «Festa con i tifosi momento più bello dell’anno. Lautaro Martinez capitano!»

Simone, dopo Cagliari-Inter 0-3, ha analizzato in conferenza stampa la partita rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. CAGLIARI-INTER 0-3 – LA CONFERENZA STAMPA DI, un commento su questa vittoria dell’InterGrande prestazioni, abbiamo trovato una squadra organizzata, tenace, per cui ci voleva un’ottima Inter. Nelle ultime tre gare, i sardi avrebbero meritato un altro risultato. Sapevamo di trovare una squadra viva, in uno stadio sempre problematico, ma abbiamo fatto una bella gara. Ora ci lasciamo alle spalle il 2024 e iniziamo a pensare alla Supercoppa.Cosa cambia percon questa rete?Non era felicissimo, ma ad essere sincero lo vedevo comunque sereno. Lui doveva continuare a lavorare come sempre, risultando essere la guida e ilche è sempre stato.