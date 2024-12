Rompipallone.it - Intreccio Milan-Juve, colpo anticipato a gennaio: si chiude per 30 milioni

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 27 Dicembre 2024 23:56 di Alessandro BastaUntrapotrebbe dominare il calciomercato diin Italia: l’affare si puòre per 30di euroIl calciomercato dipotrebbe essere meno povero del previsto e tra le grandi protagonisti della sessione che sta per cominciare, ci sono sicuramente. Entrambe le big si muoveranno in entrata per migliorare la rosa, pur senza trascurare i conti del club, che comunque non lasciano spazio per spese enormi.La priorità dei bianconeri è sicuramente l’acquisto di un nuovo difensore centrale – con Antonio Silva è in pole position -, mentre per i rossoneri il discorso si sposta sul centrocampo, lì dove c’è un nome di primo livello che è entrato nei profili preferiti di Paulo Fonseca, che spinge per l’acquisto immediato.