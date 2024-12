Ilnapolista.it - Fonseca: «Milan-Roma non è la sfida tra le deluse, basta guardare anche altre squadre»

Paulo, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dellacontro la sua ex squadra, la. Sia rossoneri che giallorossi non stanno facendo di certo la loro miglior stagione: la– seppur proveniente da un roboante 5-0 al Parma – ha addirittura rischiato per alcune giornate di farsi risucchiare in zona retrocessione mentre ilè attualmente aspramente criticato dai tifosi e dagli addetti ai lavori. Non è esente da queste critichestesso, che in conferenza ha chiarito ancora una volta cosa si aspetta dai suoi.: «Jimenez giocherà, Theo non so ancora.»Di seguito l’intervento integrale:«Laè un grande club, hanno una ottima squadra, buoni giocatori e un grande allenatore che ha vinto tanto. Giocare contro lasarà speciale per me.