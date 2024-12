F1 Norris | Ho fiducia nel dire che ho quello che serve per vincere il Mondiale

Leggi su Sportface.it

Landoha terminato la stagione 2024 di F1 da vicecampione, alle spalle solo di Max Verstappen. L’inglese ha collezionato quattro vittorie, collezionando altre nove apparizioni sul podio tra il secondo e il terzo posto. Nel corso dell’anno, sembrava essere in grado di fermare l’olandese della Red Bull e lottare per ilpiloti. Alcune imprecisioni e decisioni sbagliate hanno però impedito allo scudiero della McLaren di ambire al titolo iridato. La sua costanza ha però permesso al team di Woking di ottenere la vittoria del campionato costruttori. Il numero 4 ora guarda al 2025 con maggiore confidenza: “Sicuramente ci sono aspetti sotto i quali devo migliorare. Devo guardare indietro e provare a correggere e migliorare alcune cose. Tuttavia, credo di aver imparato una cosa importante e ho guadagnatoin me stesso”.