Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Genoa 0-1: gol di Badelj. Parma-Monza 1-0: segna Hernani, espulso Marì | LIVE

Dopo le festività natalizie, si torna in campo per la diciottesima giornata del campionato diA: in campoSi torna in campo dopo il Natale per chiudere il 2024 con la diciottesima giornata del campionato diA: ad aprire questo turno due importanti sfide salvezza tra.D’Aversa (LaPresse) – Calciomercato.itI toscani, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita sul campo della capolista Atalanta di Gian Piero Gasperini, affondata dalla doppietta di Charles De Ketelaere e Lookman, ma non demeritando e chiudendo sul risultato di 3-2. Di contro, i rossoblu di Patrick Vieira sono stati sconfitti nel turno precedente tra le mura amiche dal Napoli di Antonio Conte, che insegue a due sole lunghezze i nerazzurri in vetta alla classifica.