De Ketelaere, il Milan doveva aspettarlo? Biasin ha una chiara idea

, Desta facendo il bello e il cattivo tempo con la maglia dell'Atalanta: in 74 presenze totali, siamo già a 24 gol e 20 assist. Statistiche di un altro pianeta rispetto a quelle accumulate in una stagione in rossonero: un solo assist e zero reti. Fabrizio, giornalista, ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb, descrivendo vari punti. Tra questi anche ildi Cardinale (leggi qui) e il momento d'oro di Charles De. Ecco il suo pensiero. "Demangiava i nervetti. Poi si è messo a mangiare l’insalata russa. Deera il cugino scemo alla tavolata. Ora è quello che prende per il culo gli altri. “Ilavere la forza di”, dicono i più. O forse, banalmente, era lui che aveva bisogno di trovare Gasperini, uno che sa “mettere a valore” come nessuno".