Liberoquotidiano.it - Cecilia Sala arrestata in Iran, le parole del ministro Crosetto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si trova in carcere a Teheran, in una cella di isolamento, la giornalista italianail 19 dicembre in. "E' nella prigione di Evin dove vengono tenuti i dissidenti, e il motivo del suo arresto non è stato ancora formalizzato", ha spiegato Chora Media in una nota. La giornalista era partita il 12 dicembre per l'con regolare visto giornalistico. Aveva fatto una serie di interviste e realizzato tre puntate del podcast Stories di Chora News. "Fin dal primo giorno il governo è al lavoro per liberare", ha spiegato ildella Difesa,. "Siamo preoccupati, seguiamo il caso con grande apprensione", il commento della leader del pd Elly Schlein