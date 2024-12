Inter-news.it - Bonato: «Momento delicato, cercheremo di reagire! Inter al top»

è statocettato prima del fischio d’inizio di Cagliari-(ore 18), anticipo valevole per la diciottesima giornata di Serie A, ovvero l’ultima del 2024. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal direttore sportivo rossoblùDIFFICILE – Nereoparla così prima di Cagliari-: «Diremo che è un, veniamo da tre sconfitte e sapevamo che dicembre sarebbe stato complicato. La gara di Venezia ha fatto male, dobbiamoanche se giochiamo contro una squadra importantissima che è la più forte in Italia e il top a livello europeo. La proposta di gioco è sempre stata buona, abbiamo sempre creato ma concretizzato poco. Quando c’è da soffrire facciamo qualche errore in più, c’è sicuramente da crescere in entrambe le fasi. Mercato? Qualche criticità l’abbiamo avuta edi colmarla, c’è da fare spazio cercando di trasferire qualche elemento della rosa, rispettando i vincoli economico-finanziari».