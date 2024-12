Blitz contro affitti brevi a Firenze | nastro adesivo su keybox

Leggi su Corrieretoscano.it

sunella notte.e pulsantiere impacchettate conda cantiere giallo e nero e la scritta ‘Rimozione forXata‘: è il nuovodi protestaglie l’overtourism arealizzato nella notte dal comitato ‘Salviamoper viverci’, in contemporanea con azioni analoghe dei collettivi di abitanti di Genova, Venezia, Rimini e Milano.Il comitato: “È ormai passato un mese da quando è stato riaffermato dal ministero che tastierini, scatolette porta chiave non possono essere utilizzate nelle città italiane per gli, per fare accedere i turisti senza l’accoglienza di persona. Asono stati assunti impegni sulla loro eliminazione dai muri della città ma non sono seguiti i fatti e tutto continua come prima”.