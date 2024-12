Oasport.it - Biathlon, World Team Challenge 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming, coppie partecipanti

, sabato 28 dicembre, andrà in scena alla Veltins Arena di Gelsenkirchen (Germania) l’edizionedelr, tradizionale kermesse sulle nevi tedesche che esula del massimo circuito internazionale del. La Coppa del Mondo ha salutato già ile il tutto ripartirà da Oberhof, sempre in terra tedesca dal 9 al 12 gennaio. In questa circostanza, ci sarà l’occasione di regalare spettacolo.Un format particolare. Ci saranno diecial via, un uomo e una donna, che si affronteranno in una mass start seguita da un inseguimento in modalità single mixed (staffetta). Nella pursuit si partirà con distacchi dimezzati rispetto alla prova precedente. Alle 18.10 è previsto il via della gara con partenza in linea, mentre alle 19.27 inizierà l’inseguimento che ci decreterà i vincitori della competizione.