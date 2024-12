Nerdpool.it - The Batman 2 rinviato al 2027

The2 è statoper la seconda volta quest’anno, ma questa volta i fan dell’Uomo Pipistrello dovranno aspettare ancora di più per vedere il sequel di Robert Pattinson. Secondo l’ultimo rapporto su The2, il film della DC uscirà il 1° ottobre. Si tratta di un anno intero di distanza rispetto all’uscita originaria, prevista per il 2 ottobre 2026, e si suppone che anche altri film del programma della Warner Bros. siano stati spostati a date di uscita diverse.La notizia dell’ultimo ritardo di The2 proviene da Deadline, che ha riferito che il sequel di Theè slittato di quasi un anno intero. La produzione del film non è ancora iniziata, quindi non è detto che ci sia stato un imprevisto durante le riprese che abbia fatto slittare il film di un anno, ma si tratta comunque di un duro colpo per lo slancio dell’Uomo Pipistrello per coloro che hanno visto Thee il Pinguino ed erano pronti a riceverne altri.