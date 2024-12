Ilgiorno.it - Studi in Albania, la svolta. Il ministero riconosce il titolo da infermiera: "Il più bel dono di Natale"

di Andrea GianniMILANO La, dopo una lunga attesa e ripetuti solleciti, è arrivata il 24 dicembre, vigilia di. L’27enne A.A., uno dei tanti professionisti della sanità stranieri con un lavoro regolare in Italia, ha ricevuto la comunicazione daldella Salute che mette fine a un impasse iniziato il 3 ottobre 2023, quando aveva presentato domanda a Roma per ottenere il riconoscimento dei titoli dio conseguiti all’estero con l’obiettivo di partecipare a concorsi banditi da strutture sanitarie pubbliche, realizzando così la sua aspirazione. Con decreto dirigenziale è stato ora "riconosciuto qualecon cui avvalersi in Italia deldi infermiere" il diploma universitario in, suo Paese d’origine, seguito da un master in materia infermieristica.