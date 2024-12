Ilrestodelcarlino.it - Rock al femminile al Noi Lounge. Stasera sul palco Silvia Wakte

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al NoiMusic Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera il primo appuntamento è alle 22 con(nella foto), chitarrista e cantante formatasi musicalmente tra l’Italia e gli Stati Uniti, capace di viaggiare in territori dove ilè donna e lasciare il segno, fra epoche, contaminazioni e tabù. Tra le sue collaborazioni e formazioni, ci sono The Godivas, Ladies Zeppelin, SixinThe City, Paolo Simoni, Crozza nel Paese delle Meraviglie, Chic, Tricarico, Paolo Cevoli e Cheryl Porter. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico.