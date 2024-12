Movieplayer.it - Robert Eggers: dopo Nosferatu si prepara a dirigere il reboot di un fantasy sorprendente?

Uno dei classicidegli anni '80 potrebbe diventare un film completamente nuovo nelle mani del regista di, se le voci più recenti troveranno conferma. Conto alla rovescia per l'uscita di, il classico dell'orrore rivisto e corretto alla maniera diche approderà nei cinema il 1 gennaio 2025. Secondo una nuova voce priva di conferma ufficiale,la rilettura del classico dei vampiri il regista avrebbe in mente un altro intrigante progetto, andando a rileggere, stavolta, un celebre filmdi 30 anni fa. Secondo lo scooper cinematografico Jeff Sneider di The InSneider,avrebbe stretto un accordo con Sony e The Jim Henson Company per realizzare ildel film Labyrinth, del 1986. Negli ultimi anni si sono susseguite le .