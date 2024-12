Ilgiorno.it - Pietro Cadei, chi era il ragazzo di Travagliato morto nell’incidente con la moto da cross nella cava

(Brescia) – È il giorno del dolore e dello sgomento a(Brescia) mentre la notizia della morte diraggiunge chi ancora, in paese, non l’aveva appresa. Un paese relativamente piccolo (13mila abitanti), noto per aver dato i natali a Franco e Beppe Baresi, dove quasi ogni nome ha un volto riconosciuto. Quello diè il classico volto del bravo, faccia pulita e sorriso timido, famiglia “per bene” come si suol dire. Tanti amici che ora lo ricordano, straziati. Con tre di loro,si stava divertendo il giorno di Santo Stefano con unada, la sua grande passione, all’interno delladi Berlingo del Gruppo Gatti, in via IV Novembre a Lograto. C’era anche il figlio del proprietario dell’impianto, messe sotto sequestro nelle scorse ore.