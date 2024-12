Ilgiorno.it - Lo sfogo di una mamma: “Mio figlio disabile cacciato dagli Arcimboldi nella serata dell’inclusione”

Quello che è accaduto a Francesco e alla sua famiglia il giorno di Natale è tutto fuorché una storia di Natale. Benché accaduta il 25 dicembre, è storia di tutti i giorni, è una storia di ordinaria e generale impreparazione all’incontro con la disabilità, in particolare con la disabilità intellettiva. Francesco ha 12 anni e convive con la sindrome genetica RNU4-2, per effetto della quale ha capacità di autocontrollo e modalità di comunicazione del tutto peculiari. La sera del 25 dicembre Francesco si trovava con la sua famiglia al Teatroper assistere alla replica natalizia del musical “Anastasia“. Premesso e sottolineato che ogni luogo pubblico deve essere aperto, pronto e ricettivo nei confronti delle persone con disabilità 365 giorni su 365, Francesco si trovava agliperché invitato: in occasione del Natale la direzione del teatro ha infatti deciso di donare biglietti omaggio al Municipio 4 perché a sua volta li mettesse a disposizione di organizzazioni, associazioni e famiglie di persone con fragilità.