Lemon Bowl 2025 inizia la nuova edizione al Foro Italico | ritornano Nitu e Romani

Leggi su Sportface.it

La 41ªdelWork 365 Sporfie ha preso ufficialmente il via. Sui campi di(sede principale), Salaria Sport Village, Panda Sporting Club e Tennis Club Le Molette si sono disputate le prime sfide delle qualificazioni del prestigioso torneo nazionale a partecipazione straniera. Confermati i tornei maschili e femminile delle categorie under 10, 12 e 14, con i ragazzi che già da oggi hanno avuto l’occasione di sfidarsi sui campi che abitualmente ospitano i match dei migliori giocatori al mondo in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Le novità però vanno ben oltre il campo, sul sito è stata infatti inaugurata la sezione “Live”. Si tratta di un match center che consente ad atleti e appassionati di tenere sotto controllo l’andamento dei match in tutti i quattro circoli del torneo.