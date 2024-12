Quotidiano.net - Le serie tv da vedere per Capodanno

Leggi su Quotidiano.net

Le attese festività sono arrivate per molti e, insieme ai giorni di riposo dal lavoro, per chi non ha scelto di viaggiare in questo periodo, le parole d’ordine saranno sicuramente relax e riposo. E gli amanti delletv potranno gustarsi comodamente, sul letto o sul proprio divano di casa, alcuni titoli interessanti da potersi gustare (o da recuperare) proprio in questi giorni. A seguire potete trovare alcuni consigli con diversi generi a disposizione, un po’ per tutti i gusti. Squid Game 2 Impossibile non partire da questatv, attesissima, dopo il boom della prima stagione. A partire dal 26 dicembre sono disponibili, in esclusiva su Netflix, i nuovi episodi della produzione sudcoreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk. La prima stagione è uscita il 17 settembre 2021, ottenendo un successo internazionale oltre ogni possibile aspettative.