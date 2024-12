Quotidiano.net - Il regalo di Natale più riciclato è il vino

Roma, 27 gennaio 2024 – Alcuni la ritengono una pratica encomiabile, perché in linea con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi, non solo in ambito agroalimentare, ma anche in altre categorie merceologiche, dall’abbigliamento e accessori fino alla cosmetica. Altri, invece, ritengono il riciclo di regali ricevuti per le feste una ‘tendenza quasi compulsiva, maturata in un contesto in cui si è sempre più portati a spendere per sé stessi piuttosto che per le persone care’. Wine BottlesIn Cellar Ad affermarlo sono gli esperti del Centro studi di Confcooperative, autori di un’indagine – rilasciata oggi – secondo cui un italiano su due - circa 28 milioni di persone – è pronto a riciclare i regali diappena ricevuti e poco apprezzati. I doni sono riutilizzati per altri regali, oppure rivenduti sulle piattaforme online di vendita dell’usato.