Il numero uno regionale ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Malagò. Dondi e il Coni premiati per il trionfo in Sicilia

Unspeciale per ilEmilia-Romagna. Roma, alla presenza del ministro Andrea Abodi e deldel Cip (comitato italiano paralimpico) Luca Pancalli, consegna dei Collari d’oro. Premio speciale consegnato daluno del, Giovanni, ad Andrea, massimo dirigente delEmilia-Romagna. Arriva la pergamena per il successo nel trofeounder 14 vinto in. "Abbiamo portato inragazzi under 14 – sottolinea-–che probabilmente per la prima volta si sono tolti la maglia della società per vestire quella della propria regione. Speriamo sia un buon viatico perché possano un giorno vestire la maglia azzurra. Questo è l’auspicio, se non dovesse realizzarsi speriamo possa essere stata una esperienza utile per crescere come bravi cittadini e cittadine".