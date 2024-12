Anticipazionitv.it - Grande Fratello, il delicato segreto di Tommaso Franchi: rivelazioni in casa

Ilcontinua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Dopo i segreti di Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, e le vicende che hanno coinvolto Luca e Jessica Morlacchi, ora è il turno di. L’idraulico toscano sembrerebbe nascondere unche ha destato molteplici sospetti tra i coinquilini e il pubblico a: ildisussurrato tra i gieffiniLe conversazioni tra Alfonso D’Apice e Javier Martinez hanno acceso i riflettori su una faccenda delicata che riguarda. Il pallavolista argentino, parlando con Alfonso, ha confermato di conoscere il, confidatogli dallo stesso. “Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme MariaVittoria e lui”, ha rivelato Alfonso. “Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di MariaVittoria, protegge lui”.