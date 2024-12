Secoloditalia.it - Governo, Bignami stoppa le illazioni: “Nessun rimpasto, non si blocca una macchina che funziona”

in vista per il, che è solido e intende procedere spedito sui dossier aperti, a partire dalle riforme. A frenare le speculazioni è il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo, sottolineando che l’esecutivo non ha bisogno di una messa a punto e che un cambio ai ministeri comporterebbe un rallentamento cheo vuole. Del resto, gli stessi vertici della coalizione hanno allontanato l’ipotesi, che in questi giorni di scarsità di notizie politiche continua a tenere banco nelle cronache su fragilissime basi: la non sorprendete dichiarazione di Matteo Salvini su una generica nostalgia del Viminale, arrivata dopo l’assoluzione al processo Open Arms, e la dichiarazione del senatore leghista Claudio Borghi che si è detto «sempre favorevole ai rimpasti».: «di: non siunache lavora bene»Undi, ha ricordatoin un’intervista a La Stampa, «significherebbere unache sta lavorando bene.