Lanazione.it - Famiglia sterminata dal monossido, raggio di speranza dopo la tragedia: la bimba migliora

Firenze, 27 dicembre 2024 – Ci sono segnali positivi per la l’unica sopravvissuta alladi San Felice a Ema. La piccola di sei anni, ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer per l’intossicazione in cui hanno perso la vita i genitori e suo fratello, fa infatti progressi. “Le condizioni continuano are - fanno sapere dal Meyer dove la piccola è ricoverata da una settimana - I medici stanno progressivamente riducendo la sedazione”. Ucciso daldi carbonio, la cerimonia a Poggio a Caiano per il piccolo Elio Racheli Passi in avanti piccoli ma continua, che confermano una tendenza iniziata alla vigilia di Natale, che aveva fatto dire al direttore sanitario del Meyer, Emanuele Gori, che “essere stabili è già un fatto positivo, sicuramente i tre trattamenti di ossigenoterapia iperbarica hanno avuto un certo risultato.