Ilgiorno.it - Andrea Beretta: “Marotta mi ha salvato da una denuncia”. L’Inter smentisce

Milano, 27 dicembre 2024 – Una sorta di botta e risposta a distanza tra, l’ex capo ultrà del, e Giuseppe, presidente della società nerazzurra, sullo sfondo dell’inchiesta della Procura di Milano sulle infiltrazioni criminali nelle curva di San Siro. Diciotto gli arrestati e giudizio immediato fissato il febbraio 2025. Non poteva passare inosservata la notizia pubblicata dal Corriere della Sera sul verbale delrogatorio di, finito in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, il rampollo della ‘ndrangheta che aveva messo occhi e mani sul secondo anello verde, e diventato collaboratore di giustizia, non senza accuse da parte dei suoi ex compagni di curva. Interrogato il 22 novembre dai pm Alessandra Dolci, Sara Ombra e Paolo Storari, il 49enne di Pioltello avrebbe svelato vari retroscena sulla gestione del settore più caldo dei sostenitori interisti, tra biglietti per le partite casalinghe e per le trasferte, merchandising e baracchini all’esterno di San Siro.