A Caivano niente messa di Natale: tensioni e sgomberi al Parco Verde

Quest'anno per la prima volta nella chiesa deldinon è stata celebrata ladi mezzanotte a. Don Maurizio Patriciello racconta così oggi al quotidiano Avvenire il motivo di questa scelta: "Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti". Il tutto è legato al clima di tensione instauratosi da un mese, con glidelle case occupate abusivamente dalla camorra. La frequenza in chiesa "s'è più che dimezzata", spiega Patriciello. "Il dolore più grande sono i bambini, tante famiglie non ce li mandano né all'oratorio, né al catechismo". Interviene il prefetto di Napoli, Michele di Bari: "La mancata celebrazione della Santadella Vigilia dinella parrocchia San Paolo Apostolo inprovoca smarrimento e, nel contempo, innesta un moto di solidarietà e vicinanza nei confronti di don Maurizio Patriciello, il parroco didove recentemente sono state sgomberate trentasei famiglie".